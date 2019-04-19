أعرب النجم رامي صبري عن سعادته البالغة لحضور 120 ألف شخص في حفله الغنائي الذى أقيم بجامعة عين شمس.

قال صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"120.000 فرحه انهارده من جامعه عين شمس شكرا لاستقبالكم العظيم وعلى الوقت الجميل معاكم".

وافتتح رامي حفله بأغنية "أجمل ليالي العمر" بعدها وجه تحية لطلاب جامعة عين شمس وتمنى لهم التوفيق في كل مراحلهم الدراسية ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "بقولك إيه تعالي" ، "عجبتني"، و"أسيبك يومين"، و"غمضت عيني"، و"الراجل"، و"مبروك علينا"، و"غالي" و"اهد الدنيا"، وغيرها من الأغاني التي طالب بها الجمهور على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين.