شن الجيش الليبي، منذ قليل، غارات جوية من جميع المحاور استهدفت مقرات الميليشيات مباشرة في تاجوراء.

واستهدفت ضربات الجيش الليبي العنيفة مشروع الهضبة وصلاح الدين والمطار وعين زارة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش نفذ عمليات نوعية خلال الساعات الـ24 الماضية ضد الميليشيات الإرهابية المتواجدة في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس: "العدو يحاول إشغال القوات المسلحة في أماكن بعيدة عن طرابلس، مثل هجمات في الجفرة والغريان، لكن كل تلك المحاولات لن تنفع بعد تجهيز قوة عسكرية تقدر بعشرات الآلاف".

وأكد أن الجيش نفذ عمليات نوعية خلف "خطوط العدو"، كما شن غارات ليلية عبر الطائرات المروحية على مواقع الميليشيات في محيط منطقتي العزيزية والسواني، جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن المعارك على أشدها في منطقة العزيزية وطريق الزنتان المجاور، خاصة مع محاولات الميليشيات اليائسة استعادة السيطرة عليها.