قيادي بـ"مستقبل وطن": أكشاك إلكترونية أمام اللجان لإرشاد المواطنين

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن الحزب أطلق عددا من الحملات والندوات التثقفية والمؤتمرات الجماهيرية بهدف حث وتوعية المواطنين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور.

وأضاف "الهمامي"، في بيان له، أن الحزب يستعد للعُرس الديمقراطي بإنشاء أكشاك إلكترونية أمام اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين لمعرفة أرقام وأماكن لجانهم من خلال بطاقة الرقم القومي، لافتا أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل خطوة هامة في استكمال بناء مصر الحديثة.

وأكد القيادي بـ"مستقبل وطن" ضرورة المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية من جميع الفئات، لأنه يعد واجبا وطنيا على جميع المصريين سواء بداخل أو بالخارج، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارات المختلفة لتسهيل إجراءات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تعطى مؤشرًا للمشهد الحضاري للاستفتاء الدستوري.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.