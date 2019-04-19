قال المستشار تامر ممدوح، مسؤول بالسفارة المصرية في طوكيو، إن أعداد المصريين الذي توجهوا إلى لجان السفارة للاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى الآن، متوسطة.

وأضاف "ممدوح" لـ"الوطن"، أنه من المتوقع تزايد أعداد المصريين المشاركين في الاستفتاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة يومي السبت والأحد.

وأوضح أن عدم توافد الأعداد بصورة كبيرة على لجان الاستفتاء حتى الآن، لأن يوم الجمعة في اليابان ليس عطلة كما هو الحال في مصر، إنما هو يوم عمل طبيعي، ما يشغل المصريين قليلًا عن التصويت.

وأكد أن المصريين المقيمين في اليابان يعملون حتى ساعات متأخرة من اليوم، لذا فمن المتوقع زيادة الأعداد داخل لجان الاستفتاء ليلًا، بالإضافة إلى أن صلاة الجمعة تقام في تمام 12 ظهرًا في اليابان، وهو ما قد يشغل أغلب المصريين المقيمين في طوكيو.

وأشار إلى أن لجان السفارة ستظل مفتوحة حتى التاسعة مساءً، طيلة أيام الاستفتاء.

وفتحت السفارة المصرية في العاصمة اليابانية طوكيو، أبوابها لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين المقيمين بالخارج.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.