إيناس جوهر: "كان نفسي الدستور كله يتغير.. وزيادة مدة الرئاسة جميل"

أبدت الإذاعية إيناس جوهر رغبتها في تغيير الدستور بالكامل، مؤكدة أنها فرحت لعودة مجلس الشورى مرة أخرى.

وأضافت "جوهر"، خلال لقائها مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "كان نفسي الدستور كله يتعاد وفيه مواد تانية معدلوهاش، وأنا كنت متصورة أنه هيتعدل بالكامل".

وأبدت سعادتها بسبب تعديل المادة الخاصة بعودة مجلس الشورى في الدستور الجديد، "لا أعيب في مجلس النواب لكن التأخير في إصدار القوانين يمكن أن تأخد مدة أقل بكتير لو فيه مجلس شورى".

وتحدثت عن زيادة مدة الرئاسة ووصفتها بـ"شيء جميل جدًا" متابعة: "ماهو إحنا مش معقول الريس يفكر ويعمل إنجازات ومشاريع عملاقة، ولما نبتدي هنجني ثمار ده يبقى سيادة الريس يمشي ويسيبنا ولسه محتاجينه جدا في الفترة المقبلة".

وأثنت على التعديلات الخاصة بتمثيل المرأة وأبدت غضبها من وصف خبير دستوري للنساء بالمهمشين، مؤكدة أن ذلك كان يحدث في الماضي والآن المرأة حصلت على حقها بقوة.