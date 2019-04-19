قالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، إن الصوت بصمة من بصمات الإنسان، وأداة التواصل التي خلقها الله له.

وأضافت "جوهر"، خلال لقائها مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن نجاح المذيع الإذاعي يأتي من طبيعته، وأنه يجب عليه ألا يصطنع صوتا غير صوته.

وتابعت: "كل ما اتمسكنا بصوتنا وطبيعية صوتنا، كل لما كان لينا بصمتنا الخاصة".

وكشفت سر تقبل المستمعين لها، بأنها كانت تتحدث بطبيعتها وتلقائيتها وعدم تصنعها أمام الميكرفون.

وأشارت إلى أنها رفضت العمل كمذيعة تلفزيونية، نظرًا لأنها تحب أن تبقى بطبيعتها في الوقت الذي يحتاج فيه التلفزيون استعدادات خاصة، "الكاميرا مبتحبنيش وأنا مش متضايقة، وأنا مبحبهاش".

وإيناس جوهر هي مذيعة إذاعية مصرية عينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لنائب رئيس شبكة الشرق الأوسط ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.