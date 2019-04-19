قالت الإذاعية إيناس جوهر، إن الإذاعات الجديدة شيء جميل وإنها متطورة وتستهدف الشباب بنسبة كبيرة، و"بيتكلموا كلامهم وبيتصرفوا تصرفاتهم حتى برامج الهوا والجمهور معظمه شباب".

وأبدت "جوهر"، خلال لقائها مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اعتراضها على محتوى الإذاعات الجديدة، "أنا بعترض على المحتوي مش عشان وحش لكن علشان بيقلدوا بعض، وأنا نفسي في المذيع المبتكر اللي عارف هيقول إيه، وهيناقش موضوع إيه وهيفتح مواضيع إيه متجددة".

وأكدت أن الجيل الحالي من المذيعين "على طول بيقلدوا بعض ده اللي باخده عليهم رغم أنهم ولادي".

ونصحت جوهر المذيعين الشباب: "أرجو أنهم يبقوا متجددين".

وإيناس جوهر هي إذاعية مصرية عينت في الإذاعة في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لنائب رئيس شبكة الشرق الأوسط ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005 ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.