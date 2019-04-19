بدء توافد المصريين بالكويت على مقر السفارة للتصويت في الاستفتاء

بدأ ناخبون في التوافد على مقر السفارة المصرية في الكويت، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تبدأ عملية الاقتراع عليها بالنسبة للمصريين في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وحرص طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، على التواجد مبكرا في مقر السفارة، للاطمئنان على جميع الاستعدادات الخاصة بعملية التصويت، وضمان سيرها وفقا لخطة العمل الموضوعة، حيث تفقد الخيمة مكيفة الهواء، التي شيدت أمام السور الملاصق لمقر السفارة، لاستيعاب حركة دخول وخروج الناخبين، وحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك المقر الانتخابي الموجود داخل السفارة.

وحرص القوني على تفقد المسارات المخصصة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من توافر جميع التسهيلات التي حرصت السفارة على توفيرها، لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن السفارة وفرت بالتنسيق مع أبناء الجالية المتطوعين، وعددا من الشركات الكويتية التي يعمل بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية، 50 حافلة لنقل الناخبين من 17 نقطة تجمع في جميع أنحاء الكويت، إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وذلك على مدار أيام الاقتراع الثلاثة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع السلطات الكويتية، للسماح لهم بالانتظار في منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، مع توفير حافلات ترددية لنقل الناخبين من "الجزيرة الخضراء" إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وإعادتهم مرة أخرى إلى "الجزيرة الخضراء".

وذلك لصعوبة دخول جميع الناخبين إلى حي السفارات في آن واحد من جانب، وتوفير مشقة الزحام عليهم من جانب آخر، مع تواجد متطوعين من أبناء الجالية المصرية بالكويت، بمنطقة (الجزيرة الخضراء)، لتنظيم حركة الحافلات منها إلى السفارة والعكس، بينما سيسمح للناخبين المترجلين، بالدخول مباشرة الى السفارة عبر البوابة المجاورة لمقرها.