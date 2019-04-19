قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم والأيام المقبلة يشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، مع وجود شبورة خفيفة على الطرق، وهدوء في سرعات الرياح.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن يومي السبت والأحد يشهدان نشاطا للرياح على شمال البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على الشواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة.

ونفى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير الأيام المقبلة، مؤكدا أن الانخفاض لن يكون كبيرا، والطقس ربيعي ممتع.