لقيت ربة منزل مصرعها، أمس، إثر اصطدام قطار بها في أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بقرية بندار دائرة مركز جرجا بسوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا باصطدام قطار بسيده بناحية بندار الغربية، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار مميز "الأقصر– الإسكندرية" بالمدعوة "سهام. ع. ك. م"، 33 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال والدها "عبدالباسط. ك. م" 63 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية نفي الشبهة الجنائية، لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن الجثة أشلاء نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.