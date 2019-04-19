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التراس يستقبل وفد شركات مجرى بحضور السفير لبحث الشراكة والتصنيع المشترك

التراس يستقبل وفد شركات مجرى بحضور السفير لبحث الشراكة والتصنيع المشترك

سفير مصر بالكويت: سنكون أكبر جالية تشارك في الاستفتاء

سفير مصر بالكويت: سنكون أكبر جالية تشارك في الاستفتاء

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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

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