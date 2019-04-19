أسعار السمك اليوم في مصر

استمرارا للخدمات التي تقدمها الوطن نستعرض أسعار السمك اليوم في الأسواق وحلقات السمك، وجاءت كالتالي:

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 38 جنيهًا.

الجمبري

وصل سعر كيلو الجمبري إلى 240 جنيها ويختلف وفقا لحجمه.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان من 39 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 90 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

تراوح سعر سمك البوري من 40 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

بدأ سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 120 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.