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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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سفير مصر بلبنان: نقدم تسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

سفير مصر بلبنان: نقدم تسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

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استنفار أمني في جنوب سيناء استعداد لإجراء "استفتاء الدستور"

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المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية.. و«الخارجية» تُنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

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الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

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خطوة بخطوة.. كيفية الإدلاء بصوتك في الاستفتاء

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