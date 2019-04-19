قال السفير محمد خيري سفير مصر في أستراليا، إنّ أولى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، جرى في أجواء احتفالية مميزة وسط إقبال جيد، خاصة أنّه يوم إجازة رسمية بسيدني لتزامنه مع عيد القيامة لدى الغرب.

وأوضح خيرت في تصريح لـ"الوطن"، تفاصيل اليوم الأول للاستفتاء، قائلا إنّ تم في هدوء وسلاسة بمقر البعثات الدبلوماسية المصرية الثلاث في السفارة بمدينة كانبرا، والقنصليتين في مدينتي سيدني وملبورن، لافتا إلى السماح لحاملي بطاقات الرقم القومي الإدلاء بأصواتهم في أي من المناطق الثلاثة.

وتابع سفير مصر في أستراليا أنّ هناك العديد من أبناء الجالية حضروا لمقرات البعثات الثلاثة حاملين الأعلام المصرية بصحبة أسرهم، فضلا عن حرص العديد منهم دون السن على المشاركة، ممن لا يمتلكون صوتا انتخابيا، مرددين الأغنيات الوطنية، ليصفه بأنّه "يوم للأسرة".

وزاد خيرت أنّ السفارة المصرية حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، فضلا عن توزيع أعلام مصر على الناخبين أيضا، متوقعا زيادة الإقبال على التصويت غدا.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.