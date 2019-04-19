وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، من حيث المبدأ على عرض من شركة "جنان" الإماراتية حول مشروع استثمارى للتمور بالوادي الجديد بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، ووزارة الإنتاج الحربي.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي للصندوق، إلى عرض من وزارة الشباب والرياضة لمعدل تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة.

وأقيم المشروع على مساحة 11.5 فدان، حيث يشتمل المركز على ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، والذي تدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.

105 مليون جنيه لاستكمال مشروع مركز شباب الأسمرات

وأوضح ممثلي وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ 60% من المشروع، ووافقت اللجنة بشكل مبدئي على توفير تمويل بقيمة 105 مليون جنيه، لاستكمال مشروع مع تخصيص عائد من إيرادات المركز لصالح صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار تطوير الأماكن العشوائية وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، على حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوي في بناء المجتمع وكذلك تشجيع ريادة الاعمال.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية في المنشآت الشبابية والرياضية، في مختلف المحافظات كبعد قومي هدفه حماية الشباب المصري وتأهيلهم رياضيا، في ظل احتياج الشباب في الأسمرات لهذا المركز.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، إنه تم توفير 529 حضانة للأطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعي، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائي، و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدي، والتي بلغت قيمتهم 180 مليون جنيه، وذلك لسد العجز في المستشفيات بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" في جامعتي المنيا وجنوب الوادي من خلال معرضين، تضمنا توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 10 ألاف طالب وطالبة.

كما استعرضت اللجنة، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها صندوق "تحيا مصر"، فخلال الفترة من 7 فبراير 2019 وحتى الأن تم تنفيذ قوافل طبية في محافظات السويس والشرقية والإسماعيلية والجيزة وبنى سويف، تضمنت إجراء فحص لنحو 8 ألاف شخص، وعلاج 5 ألاف شخص، وعمل نظارة لنحو 4181 شخص، واجراء 536 عملية جراحية فضلا عن إقامة حملات بـ186مدرسة بمحافظات الإسكندرية والشرقية والأقصر وقنا والمنيا، وعمل نظارات طبية لنحو 11300 طالب وطالبة.