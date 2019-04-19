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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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استنفار أمني في جنوب سيناء استعداد لإجراء "استفتاء الدستور"

استنفار أمني في جنوب سيناء استعداد لإجراء "استفتاء الدستور"

100 سيارة إسعاف تؤمن الاستفتاء على الدستور في كفر الشيخ 

100 سيارة إسعاف تؤمن الاستفتاء على الدستور في كفر الشيخ 

الداخلية تكثف من إستعداداتها لتأمين عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية

الداخلية تكثف من إستعداداتها لتأمين عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية

"تنفيذية تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" تصل لـ186 مدرسة بالمحافظات

"تنفيذية تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" تصل لـ186 مدرسة بالمحافظات

برتوكول تعاون بين رواد 2030 وجامعة أسوان لدعم التنمية المستدامة

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مكرم: السعودية والكويت والأردن على قمة المشاركة بـ"استفتاء الدستور"

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الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

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