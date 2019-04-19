برتوكول تعاون بين رواد 2030 وجامعة أسوان لدعم التنمية المستدامة

وقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان وذلك بشأن دعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال في جنوب الصعيد، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

وشهد توقيع البروتوكول غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ممثلة عن وزارة التخطيط وأحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وبحضور أيمن محمود عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، وعبد الرحمن عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وقالت غادة خليل، إن مشروع رواد 2030 يهدف فى الأساس إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة، مشيرة إلى أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التى تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب فى مختلف مجالات العمل، موضحة أن هذه الفاعليات سوف يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا للبروتوكول.أضافت خليل أنه تم كذلك الاتفاق علي إنشاء أول حاضنة أعمال بجامعة أسوان يكون مقرها كلية الزراعة، وذلك من أجل خدمة شباب جنوب الصعيد وتشجيع العمل بها، مشيرة إلى أن إنشاء حاضنات الأعمال يعد أحد أهداف مشروع رواد 2030، حيث تسهم تلك الحاضنات في مساندة رواد الأعمال بتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير فكرتهم لتصل إلى مشروع علي أرض الواقع، منوهة عن قيام المشروع بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى عدد من المجالات التى كانت غير متوفرة في الوطن العربي أو شمال أفريقيا.

وعقب توقيع البروتوكول، كرم رئيس جامعة أسوان، مشروع رواد 2030، وذلك نظرا للمجهود الذي يبذله المشروع في الاهتمام ودعم الشباب، ولدوره الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بينهم.