الداخلية تكثف من إستعداداتها لتأمين عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية

تنفيذاً لتوجيهات السيد / وزير الداخلية خلال الإجتماع الذى عقده مع مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو "كونفرانس" لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامناً مع عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية .

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ، وتحقيق الإنضباط ، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الإستفتاء .

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الإستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام ، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن .. كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور .

هذا وقد واصل السادة مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة ، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة ، وتأمين لجان الإستفتاء ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة.

§ وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإستفتاء، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .