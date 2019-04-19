واصلت وزارة الطيران المدني، استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووضعت أشجار الزينة أمام الخيام المجهزة لاستقبال المصوتين فيما تزينت الطرق المؤدية إلى صالات السفر والوصول بأعلام مصر.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تفقد أمس استعدادات مطار القاهرة الدولي، لاستقبال الاستفتاء على الدستور، وتفقد الخيم المجهزة التي تم تخصيصها لتدشين اللجان الانتخابية، لتصويت العاملين من المغتربين والركاب المسافرين والقادمين.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبنى الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت شركة الميناء، أنه سيجرى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت، ومن المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط ملحوظ لقيادات الشركات التابعه لوزارة الطيران المدني، لحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم حرصا على إتمام الاستحقاق الدستوري.

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.