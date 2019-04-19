بدأ المواطنون من أبناء الجالية المصرية في الهند، قبل قليل، التوافد على السفارة المصرية في الهند، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في الهند، مجموعة من الصور التي تظهر توافد ابناء الجالية على صناديق الاقتراع، وعلقت: "السفارة المصرية في الهند تستقبل المواطنين المصريين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، وتمتد عملية الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً".

من جانبها قالت بلقيس مرتضي، من أبناء الجالية المصرية في نيودلهي لـ "الوطن"، إنّ الجميع جاء من المدن الهندية من أجل مصر: "من واجبنا تجاه مصر ننزل ونشارك، محدش حثنا على النزول ده واجب قومي ووطني".

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، (11 مساء) الخميس (18 أبريل) و(12 صباحا) من الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 أبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.