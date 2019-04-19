انطلاق فعاليات الملتقى البيئي "مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية"

انطلق 500 طالب من جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، في ماراثون جري وسير ودرجات، على هامش افتتاح الملتقى البيئي التاسع عن "مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية" والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، يستمر لمدة 3 أيام.

وبدأ الماراثون من نفق منطقة الشاطبي مرورا بمبنى الجامعة وصولا إلى ميدان السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية، ليتم تكريم الفائزين، ومن ثم وقف الجميع في سلسلة بشرية رافعين عشرات اللافتات للتوعية بأهمية بحيرة مريوط وتوضيح دعم جهود الدولة في هذا الشأن: "لا لتلوث بحيرة مريوط، البحيرة مجال الاستثمارات للشباب، سياحة وتنمية وغذاء".

قال الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع، إن الجامعة اعتادت تنظيم ملتقى سنوي بهدف معالجة مشكلة معينة تواجه المجتمع، وهذا العام خصصنا الملتقى لبحيرة مريوط بعدما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة البحيرة لسابق عهدها وتكليف المنطقة الشمالية العسكرية والهيئة الهندسية لإيجاد حل لإعادة التأهيل ووقف أي أنشطة تسببت في ذلك.

وأضاف رمضان لـ"الوطن"، أنه جرى تنفيذ ذلك النشاط الطلابي لمشاركة الطلاب والمجتمع السكندري في ذلك الحدث الهام، فالملتقى لا يكتفي بمناقشات علمية داخل الغرف المغلقة، لكن الجامعة رأت ضرورة نقله إلى الشارع وتوعية المواطنين بأهمية التنمية.