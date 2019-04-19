منذ عدة أيام، استعد نادي الجالية المصرية بسلطنة عمان وأعضاء الجالية، لإجراءات التصويت على تعديل الدستور المصري 2019، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بمسقط، إذ انتهى النادي من عمل دعاية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات مع أفراد الجالية المصرية لحث المصريين على المشاركة الإيجابية.

ومع الدقائق الأولى لفتح السفارة المصرية أبوابها للمصريين، تواجد أعضاء نادي الجالية لتسهيل عملية التصويت ومساعدة المصريين، وحسب قول المهندس أحمد الشبيني عضو مجلس إدارة نادي الجالية المصرية بسلطنة عمان، يوجد عدة منافذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة وألعاب للأطفال، وبعض المراكز الطبية والمستشفيات لعمل فحوصات طبية مجانية للمصريين.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة داخل مقر السفارة، بحضور عدد كبير من المصريين، وحسب تصريح الشبيني لـ"الوطن"، وجّه محمد غنيم سفير مصر في عمان، بفتح القسم القنصلي لخدمة أبناء الجالية المصرية، وتواجد بين المصريين في أثناء التصويت داخل السفارة.

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.