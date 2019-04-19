قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن هناك تعاونًا مع السلطات الكويتية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية في الكويت للمساعدة في تيسير عملية الاستفتاء من خلال توفير وسائل الانتقال وترتيب لقاءات وندوات لأبناء الجالية؛ لشرح التعديلات الدستورية فضلا عن توفير وسائل راحة وخيم ومشروبات ومقاعد لكبار السن.

وأضاف القوني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "dmc"، أن الهلال الأحمر الكويتي موجود معنا منذ الساعات الأولى في الصباح لخدمة أبناء الجالية المصرية حال حدوث أي طارئ، مؤكدا أن الجانب الكويتي ووزارتي الخارجية والداخلية يعملان على تسهيل دخول وخروج الناخبين، فضلا عن اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة

وأوضح القوني أن هناك توافدا كبيرا من جانب أبناء الجالية قبل فتح باب الاقتراع فى الصباح، موضحا أن الإقبال انخفض بعض الشيء خلال صلاة الجمعة، متوقعا توافد عدد كبير من أبناء الجالية في الساعات المقبلة حتى المساء على لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.