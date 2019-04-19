رئيس "دعم مصر": مشاركة المصريين في الاستفتاء رصاصة بقلب كل خائن

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، بمشاركة المصريين بكثافة في الخارج، في اليوم الأول من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجها التحية لهم ولدورهم الوطني عندما يحتاجه الوطن.

وأكد القصبي، فى بيان منه، أن هذا التصويت يوجه رسالة لكل خائن يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، موضحًا أن التعديلات على بعض مواد الدستور تؤسس لمصرنا الجديدة قوية ومتقدمة ورائدة.

وطالب جموع المصريين بالخروج بكثافة، غدًا في أول أيام الاستفتاء على الدستور للمصريين في الداخل، والمقرر لها أيام السبت والأحد والإثنين.