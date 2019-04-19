أصد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بإنشاء غرفة عمليات فرعية برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يواجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، فضلا عن التواصل مع النقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء وتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم بأماكن الاقتراع.

ويتابع سعفان، وزير القوى العاملة، اعتبارا من غدا السبت، الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لحظة بلحظة، من خلال غرفة عمليات مركزية تحت رئاسته المباشرة تم إنشائها بقرار وزاري داخل ديوان عام الوزارة .

وتقوم مجموعات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الإقليمية والنقابات العامة على مستوى الجمهورية، والتواصل المباشر مع الغرفة المركزية وعرض تقارير إحصائية أولا بأول.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.