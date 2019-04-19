قال السفير هاني صلاح، سفير مصر بأفغانستان، إنه رغم الأوضاع الأمنية المعروفة في أفغانستان بالإضافة إلى تعرض البلاد لسيول غير مسبوقة، إلا أن المواطنين المصريين بأفغانستان حرصوا منذ الصباح الباكر على الحضور للسفارة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد سفير مصر بأفغانستان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مجموعة كبيرة من الموظفين والعاملين بالمنظمات الدولية المهمة بأفغانستان، والعاملين بشركات الاتصالات والبنوك الأفغانية لم تمنعهم أي ظروف.

وتابع "صلاح"، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين السفارة المصرية وأجهزة الأمن الأفغانية؛ التي لم تتأخر عن توفير التأمين للمقر الانتخابي داخل مكاتب السفارة المصرية بكابول منذ الأمس، وحتى انتهاء العملية الانتخابية مساء يوم الأحد، مشددا على وجود تأمين عالي لمقرات الاستفتاء.

واستكمل "صلاح"، أن المصريون حولوا التصويت على الاستفتاء لاحتفالية، مبينًا أن "عدد المصريين بأفغانستان ليس كبيرا؛ لكن حرصهم على الحضور والتصويت يجعلنا نشعر وكأننا في دولة خليجية كبيرة".

وأشار سفير مصر بأفغانستان، إلى أن التواصل الدائم مع المصريين بأفغانستان مهم للغاية، خاصة مع الأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها أفغانستان.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.