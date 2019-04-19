أنهت محافظة الدقهلية استعداداتها لبدء عملية التصويت على التعديلات الدستورية التي ستجرى صباح السبت، وتستمر على مدى 3 أيام.

وأكملت الأجهزة التنفيذية استعداداتها بتجهيز لجان التصويت ومراكز الانتخاب والبالغ عددها 23 لجنة انتخابات عامة و992 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 4 ملايين و245 ألف و249 مواطنا من أبناء الدقهلية.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على الانتهاء من جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان واستقبال أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على لجان التصويت.

وتوقع شاروبيم، أن يكون الإقبال كبيرا من قبل المواطنين الذين اظهروا على مدى الفترة الماضية وعيا كبيرا وانتماء ملموسا للوطن.

وقال شاروبيم: "نثق في أن أيام الاستفتاء الثلاثة ستكون عرسا ديمقراطيا ومظهرا للبهجة والفرح، كما نثق في أن العالم كله يتابع باهتمام بالغ إنجاز جديد للمصريين يتمثل في الإقبال على لجان التصويت، ويضاف إلى قائمة الإنجازات الكبيرة والعديدة التي تحققت على أرض مصر خلال السنوات الخمس الماضية".