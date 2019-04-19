نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية.

طقس السبت 20 أبريل

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

طقس الأحد 21 أبريل

يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

طقس الاثنين 22 أبريل

يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية، وتنشط الرياح على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

السواحل الشمالية الغربية 20 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 12

الوجه البحري والقاهرة 23 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 24 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 17