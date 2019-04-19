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بالفيديو| النائب العام السابق يدلي بصوته في الاستفتاء بأبو ظبي

بالفيديو| النائب العام السابق يدلي بصوته في الاستفتاء بأبو ظبي

البيت الأبيض: ترامب وحفتر ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا

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"وادي العميان".. عرض مسرحي بـ"طب الإسكندرية" بمشاركة 25 طالبا

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المفتي يهنئ الرئيس والشعوب العربية والإسلامية بذكرى "النصف من شعبان"

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بـ"تورتة ومخبوزات".. عواطف تدلي بصوتها في الاستفتاء ببرلين: مصر بتفرح

"هات مليون ونطلع معادن من الأرض".. أغرب وقائع النصب خلال شهر

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للمصريين في الخارج.. درجات الحرارة اليوم في مدن وعواصم العالم

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الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

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