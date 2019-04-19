قال أسامة بكير أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن أمانة الحزب بتوجيهات ومتابعة من الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر أمانة الحزب بمدينة الخارجة، لمتابعة عملية التصويت طوال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف أسامة، أنه جرى كذلك تشكيل غرف عمليات فرعية بمختلف مقار أمانات الحزب الفرعية بالمراكز، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء بمختلف اللجان الانتخابية بالمراكز أولا بأول ومساعدة الجهات المعنية في رصد أي مشكلات أو معوقات قد تعطل سير عملية الاستفتاء في وقتها وإخطار الجهات المعنية لحلها.

وداعا المواطنين إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، من أجل الحفاظ على استقرار الدولة ودفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء.

وأوضح أمين الحزب بالمحافظة، أن غرفة عمليات الحزب المشكلة من أمناء اللجان ومسؤولي القطاعات بالحزب موجودة على مدى اليوم بمقر الحزب.

وأكد أن الحزب في حالة انعقاد طوال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتًا إلى أنه ستكون هناك متابعة لحظة بلحظة من الحزب لأعمال التصويت والمشاركة بمختلف اللجان، البالغ عددها 787 لجنة على مستوى المحافظة.

ووجه بكير لأعضاء الحزب، بتكثيف أعمال الدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات بمختلف الشوارع والميادين لحث المواطنين على النزول والتصويت في الاستفتاء تحت شعار "انزل.. وشارك.. مصر أمانة".