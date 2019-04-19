نظم شباب الأحزاب على طريق الكورنيش بالإسكندرية، اليوم، بالإتوبيسات السياحية المكشوفة، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في التعديلات الدستورية 2019، المقرر انطلاقها غداً على مدار 3 أيام.

ورفع المئات من الشباب الأعلام مرددين هتافات "تحيا مصر - إنزل شارك"، فيما تعالت صيحاتهم مع الأغاني الوطنية.

قالت حميدة الديباني، مساعد أمين حزب إرادة جيل، إنه تقرر تنظيم مسيرة حاشدة اليوم على طريق الكورنيش بالإسكندرية بالتنسيق مع اتحاد شباب الأحزاب وتحالف الأحزاب المصرية، باستخدام الأتوبيسات السياحية المكشوفة، لحث أهالي المحافظة على المشاركة غداً في التعديلات الدستورية 2019.

وأشارت إلى أن الجهات المشاركة في المسيرة تؤيد التعديلات الدستورية، من أجل استقرار البلد ولضمان حياة أفضل للمواطنين.

وأضافت "حميدة"، لـ"الوطن"، أن المواطنين تفاعلوا مع الأغاني الوطنية مؤكدين اعتزامهم للمشاركة في التعديلات الدستورية.