"وادي العميان".. عرض مسرحي بـ"طب الإسكندرية" بمشاركة 25 طالبا

"أداء حركات تمثيلية، وقضاء ساعات تحت خداع المكياج على العين لمنع القدرة على النظر، وتحسس الطريق والأشياء باللمس".. تلك الوسيلة التي قضاها نحو 25 طالبًا بكلية الطب جامعة الإسكندرية لتأدية أدوار مسرحية وهم "مغمضي الأعين"، حيث تدربوا على الحركة دون نظر نحو 4 أشهر لإخراج العرض المسرحي "وادي العميان"، على مسرج جامعة الإسكندرية، والذي حضره نحو 200 متفرج.

محمد عيسي، أمين اللجنة الفنية، ونائب فريق مسرح كلية الطب، قال إنه جرى عمل المسرحية بواسطة الفريق المسرحي لكلية الطب، والذي كوّن منذ 3 سنوات، حتى استطاع تقديم 3 عروض مسرحية، الأول بعنوان "الحضيض" بمشاركة 10 طلاب، والذي حصل على المركز الـ12 في مسابقة الجامعة للفنون المسرحية، والعرض الثاني بعنوان "الحناتي"، بمشاركة نحو 30 طالبًا والذي حصل على المركز الرابع في المسابقة نفسها، كما شاركوا بعرض "السجين 112" في مسابقة "التيودراما".

وأضاف "عيسى"، لـ"الوطن": أن الرواية خيالية مأخوذة عن رواية بلد العميان، وشارك أكثر من 60 طالبا في اختيار الملابس والإخراج والديكور والمزيكا والممثلين والمطربين وعازفي الإيقاع، موضحا أنه تم الاستعانة بالحركات الاستعراضية وأدوات المساحيق التجميلية لغطاء العين.

وتابع "عيسى": "تدربنا ساعات طويلة في اليوم عشان نكون حافظين خطواتنا، وشكلنا مبيقاش غريب على المسرح، زي المفتحين"، موضحا أن الطلاب استغرقوا 4 أشهر، وتدريب نحو 5 ساعات يوميًا.

وأكد أن الهدف من العرض المسرحي والذي تبلغ مدته 90 دقيقة، هو إثبات أن العمى في القلب والعقل وليس النظر، لافتا إلى أن العرض من إخراج غانم المصري، وبمشاركة تطوعية من الممثلين الرئيسيين وهم، محمد القزق، شادن البنهاوي، أحمد سمير، أحمد أمين، تقى شعبان، عمر السعدني، وبحضور أكثر من 200 متفرج للعرض الأول للرواية.