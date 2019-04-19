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مصرية كفيفة تحرص على المشاركة في الاستفتاء في إيطاليا بصحبة والدها

مصرية كفيفة تحرص على المشاركة في الاستفتاء في إيطاليا بصحبة والدها

"رضيع 21 يوما" أصغر الوجوه في اليوم الأول للاستفتاء.. والده: واجبنا

"رضيع 21 يوما" أصغر الوجوه في اليوم الأول للاستفتاء.. والده: واجبنا

غارات إسرائيلية وقصف من الدبابات على موقعين لـ"حماس" في غزة

غارات إسرائيلية وقصف من الدبابات على موقعين لـ"حماس" في غزة

نائب رئيس "المصريين بالخارج" عن أول أيام الاستفتاء: الكل كان يهتف لمصر

نائب رئيس "المصريين بالخارج" عن أول أيام الاستفتاء: الكل كان يهتف لمصر

إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء جيش الاحتلال على مسيرات العودة بغزة

إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء جيش الاحتلال على مسيرات العودة بغزة

السفير المصري بأبوظبي يشيد بتعاون السلطات الإماراتية لتسهيل الاقتراع

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حوار| المصري الفائز بانتخابات "المحافظين" في كندا: مشواري بدأ بالتطوع

بالصور| الكنائس تحتفل بجمعة ختام الصوم الكبير قبل "أسبوع الآلام"

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بـ"تورتة ومخبوزات".. عواطف تدلي بصوتها في الاستفتاء ببرلين: مصر بتفرح

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مطالبات بالاستقالة "لا يبالي لها".. حِجَج "لاسارتي" للبقاء في الأهلي

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"هات مليون ونطلع معادن من الأرض".. أغرب وقائع النصب خلال شهر

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