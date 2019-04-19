ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، بشهادات "مفبركة" في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن شبهات بتواطؤ بين فريق حملته وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "يسوق البعض مزاعم ضدي في تقرير مولر المجنون الذي صاغه 18 ديمقراطيا من كارهي ترامب، وهي كلها مفبركة ومغلوطة بالكامل".

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية، إلى أنّ بعض هذه الادعاءات هي "محض هراء"، وأضاف: "تنبهوا إلى الناس الذين يدعون أنّهم يدوّنون ملاحظات فيما هذه الملاحظات لم تكن موجودة يوما قبل أن يحتاجوا إليها".

وأشار تقرير مولر إلى استناده في بعض فقراته إلى ملاحظات دوّنها مسؤولون على سبيل المثال، وقال: "هذه خدعة بدأت بطريقة غير قانونية بتاتا وما كان يجب أن تحصل".

وبعد تحقيق استمر 22 شهرا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، خلص مولر في تقريره الصادر الخميس إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو.