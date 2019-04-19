أدخلت الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها، تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كإسرائيليي الأصل، وذلك بعد اعترف الإدارة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ هذه التغيرات تعكس النهج الجديد للإدارة الأمريكية تجاه المسألة، وهي ستطال الوثائق الرسمية، مثل الجوازات الأمريكية الممنوحة للسوريين من الجولان المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح موقع "سي إن إس" الأمريكي أنّ القواعد الجديدة للخارجية الأمريكية تقضي بذكر إسرائيل كمسقط رأس أبناء الجولان طالبي الجواز الأمريكي، بدلا عن سوريا، كما كانت الحال حتى الآونة الأخيرة.

في الوقت ذاته، لا تزال القواعد الجديدة للخارجية الأمريكية تصنف مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كأراض يجب تحديد وضعها النهائي ضمن التفاوض، وتنص على عدم ذكر إسرائيل كمكان ولادة أبناء هذه المناطق.

ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تحدد مكان ولادة أبناء القدس بـ"مدينة القدس" فقط، لا "مدينة القدس، إسرائيل"، وذلك على الرغم من اعتراف ترامب العام الماضي بهذه المدينة عاصمة للدولة العبرية.

وكان مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، نشر على حسابه في "تويتر" في وقت سابق من الأسبوع الحالي، خريطة رسمية جديدة للخارجية الأمريكية يظهر فيها الجولان السوري المحتل كأرض إسرائيلية.

واتخذ ترامب في شهر مارس الماضي قرارا جديدا مثيرا للجدل، إذ اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستدعى هذا القرار رفضا وانتقادات واسعة في العالم.