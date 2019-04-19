انطلقت صباح اليوم عملية تصويت المصريين في قنصليتي مصر بهيوستن وشيكاغو، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وواصل أبناء الجاليات المصرية بالخارج التوافد على المقار الانتخابية الفرعية للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم، وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وطبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وكان السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن، أكد حرص المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم بعد معظم الولايات الأمريكية عن مقر السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، وقال السفير المصري - الذي أدلى بصوته اليوم بمقر السفارة المصرية بواشنطن مع بدء فعاليات اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إنّ السفارة والقنصليات المصرية في الولايات المتحدة ـ في مدن نيويورك وشيكاغو ولوس أنجيلوس وهيوستون ـ استعدت لتقديم التسهيلات للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة، للإدلاء بأصواتهم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأضاف رضا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ السفارة والقنصليات مفتوحة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، موضحا أنّ اليوم هو يوم عمل في الولايات المتحدة، ومن ثم يمكن المشاركة في الساعات المسائية أيضا إلى جانب الصباحية تيسيرا على المواطنين.

وأوضح أنّ أقرب الولايات إلى السفارة المصرية هي ولايتا فيرجينيا وميريلاند، إضافة إلى العاصمة الأمريكية، لكن المصريين في الولايات المتحدة حريصون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مثل هذا الحدث المهم، ولذلك يأتي كثير منهم من ولايات أبعد جغرافيا نظرا لارتباط المصريين بوطنهم الأم ورغبتهم في المشاركة الإيجابية.