تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، التجهيزات النهائية للجان الانتخابية استعداداً للاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور اعتبارًا من صباح يوم غد السبت وحتى يوم الإثنين المقبل.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، حيث تفقد كافة التجهيزات اللازمة لضمان سهولة قيام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة توفير أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة سواء داخل اللجان أو خارجها، موجهاً بضرورة توفير أماكن إنتظار خاصة لكبار السن والمعاقين مع تكثيف أعمال النظافة داخل المدرسة وخارجها وإنارة الطرق المؤدية إليها.

كما تفقد المحافظ ومدير الأمن أماكن المبيت المخصصة لقوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة تأمين اللجان مع التأكيد على اختيار موقع لجان التصويت الفرعية بالطابق الأرضي، مراعاة لظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الكتلة التصويتية لمحافظة سوهاج تبلغ 2 مليون و900 ألف مواطن يحق لهم التصويت، لافتاً إلى أن تغيير الدساتير أمر طبيعي على مستوى العالم، ويحدث لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات ونقل الشعوب نحو الاتجاهات الايجابية.

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.