قال المهندس أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن إقبال المواطنين على مقر السفارة بموسكو، متوسط، مع أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في أجواء احتفالية متعددة من حمل الأعلام المصرية وترديد الأغاني الوطنية.

وأضاف العيسوي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه حرص مع عدد من أفراد الجالية على الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم، مع فتح اللجنة لأبوابها أمام الناخبين، موضحًا أنه تواصل مع الجميع لتسهيل وصولهم للتصويت بمقر السفارة فضلا عن الاستعداد لنقل الناخبين بأتوبيسات من مختلف المدن الروسية، التي تبعد آلاف الكيلو مترات عن موسكو.

وأشاد بالتسهيلات والترحيب الجيد التي قدمها السفير المصري بموسكو إيهاب نصر، للناخبين، فضلا عن الشرح الوافي والكافي للمستشار الإعلامي بالسفارة أيمن موسى، لتوضيح النقاط الهامة بالتعديلات الدستورية.

وتابع أيمن العيسوي، أن "العديد من المصريين حريصون على المشاركة بالاستفتاء، رغم بُعد المسافة عن مقر السفارة بموسكو، لشعورهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي الضخم الذي يرسم مستقبل البلاد، نابعا من حسهم الوطني القوي"، متوقعا زيادة الإقبال غدًا كونه سيكون إجازة رسمية بالبلاد.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول "اليمن وليبيا والصومال وسوريا"، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.