أكد السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر بكندا، أن المصريين من أبناء الجالية توافدوا على مقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارة والقنصلية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم ظروف الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة بكندا، وبُعد المسافات والتي تستلزم السفر لأكثر من 6 ساعات بالطائرة.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أنه تشرف بكونه أول المصريين الذين أدلوا بصوتهم في بالعاصمة الكندية أوتاوا على الاستفتاء، موضحا أن السفارة حرصت على التواجد بكامل أعضائها لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للناخبين للإدلاء بأصواتهم، الذين أقبلوا على المشاركة بشكل كبير، متوقعا ارتفاعها خلال اليومين التاليين الذين يتزامنوا مع العطلات الرسمية بالبلاد.

وتابع أن العديد من أبناء الجالية حرصوا على التواصل مع السفارة صباحا للتأكد من فتح أبوابها قبل أن يقطعوا مسافات طويلة من أجل المشاركة للمشاركة في أعمال التصويت التي جرت في أجواء احتفالية متميزة، بحمل الأعلام وترديد الأغاني الوطنية والتقاط الصور، لافتا إلى أن أسر كاملة حضرت مع أبنائها الذين لم يبلغوا السن القانونية للتصويت كنوع من أنواع السعادة والبهجة للمشاركة في العُرس الديمقراطي.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.