"مسيرات العودة" تدعو لـ"جمعة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركه في فعاليات الجمعة (56) من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستحمل عنوان "جمعه الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" باعتبار ذلك رافعة للتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وانطلاقا من ضرورة استعادة الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية للتصدي لصفقة القرن، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وجددت الهيئة تأكديها خلال مؤتمر صحفي عقد في مخيم ملكة شرق غزة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة المحاصر، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للحضور الدائم فيها، منوهة أن الأهداف لم تتحقق بعد والحلول الجزئية ليست بحلول.

وحذرت الهيئة الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري المتعلقة بكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة على رفضها المطلق للصفقة الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة العربية.

وقالت: "كما نرفض القرار الأمريكي بضم الجولان السوري لسيادة الاحتلال وتلويحه بضم أجزاء من أرض الضفة المحتلة، ونرفض كل دعوة للوطن البديل وحصر دولتنا في قطاع غزة أو بدونها"، وأضافت:"للعام الثاني على التوالي وللجمعة الخامسة والخمسين دون كلل للعزائم، مازلتم تؤكدون التزامكم بثوابتكم وحقكم في الحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، تتوافدون إلى ميادين وساحات العودة وكسر الحصار في رسالة عشق للحرية والعودة للديار فأفشلتم بذلك كل المخططات الرامية لحرف مسيراتكم وأثبتم للعدو مدى جلدكم وتحملكم للصعاب وتقديم التضحيات للوصول إلى الأهداف المنشودة" .