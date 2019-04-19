أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف شاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Senior System Analyst Enterprise Application

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة علوم الكمبيوتر المحاسبة المالية أو درجة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.

Sales Executive - Upper Egypt.Sales Distribution

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة جامعية.

- خبرة سنتين في مجال المبيعات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.