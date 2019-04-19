أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف شاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
Senior System Analyst Enterprise Application
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في الهندسة علوم الكمبيوتر المحاسبة المالية أو درجة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.
Sales Executive - Upper Egypt.Sales Distribution
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة جامعية.
- خبرة سنتين في مجال المبيعات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــا.