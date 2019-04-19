بسبب التحرش بسيدة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

تحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، على 3 مصابين إثر مشاجرة فيما بينهم بعزبة حمدي ببندر الواسطى شمال بني سويف، بسبب معاكسة ربة منزل، ونقلوا لمستشفى بني سويف النموذجي والواسطى المركزي لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بعزبة عزبة حمدي ببندر الواسطى، والذي وجه بسرعة ضبط أطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات التي قادها الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى بإشراف العميد محمد ضبش مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بين طرف أول: "محمود . ه . ع" 24 سنة، عامل، مصابًا بجرح نافذ بالظهر وجروح متفرقة بالرأس والصدر، وشقيقه "محمد " 33 سنة، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالصدر من الجهة اليسرى وآخر بالظهر، ونقلوا للعلاج بمستشفى بني سويف النموذجي، وطرف ثاني "دسوقي . م . ق" 28 سنة، عامل، مصاب جرح قطعي بالرأس، ونقل للعلاج بمستشفى الواسطى المركزي، وجميعهم مقيمين عزبة حمدي ببندر الواسطى.

كما تبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بسبب تحرش الأول من الطرف الأول بزوجة شقيق الطرف الثاني.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أنه بسؤال الأول من الطرف الأول،أتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته.تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وهو عبارة عن سلاح أبيض "مطواة" وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 7478 جنح مركز شرطة الواسطى، وتولت النيابة العامة التحقيق.