وكيل "ثقافة النواب": المشاركة في الاستفتاء واجب وطني

أكد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضرورية للحفاظ على استقرار الوطن.

وقال لـ"الوطن": إن المشاركة تعني تصحيح بعض الثغرات التي وقع فيها من أعدوا دستور 2014، دون قصد.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون توجهاتنا لثورة صناعية ونحن لا نعترف بوجود العمال ومن يمثلهم بمجلس النواب، وكيف لنا أن نطالب بالاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية ونحن نقصي الفلاحين من حقهم في التواجد بمجلس النواب.

وشدد "شعبان" على أن مشاركة كل فئات المجتمع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني وليس اختيار.