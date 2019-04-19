لقي 13 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من عشرة في جنوب أفريقيا، أثر إنهيار جزئي لكنيسة خلال قدّاس في مقاطعة كوازولو ناتال (شمال شرق)، بحسب السلطات، ووقعت الحادثة، مساء أمس الخميس، في كنيسة من التيار الإنجيلي في مدينة ندلاجوبو الواقعة شمال دوربان، ثالث مدن البلاد، وفق ما قال لفرانس برس المتحدث باسم الوزارة الإقليمية للشؤون المحلية لينوكس ماباسو.

وتابع ماباسو "سقط الحائط فوق المؤمنين خلال قدّاس حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي، وقال إنّ "الرياح لم تكن رحيمةً جداً الليلة الأخيرة، في ظل عاصفة وهطول أمطار غزيرة وهبوب ريح عاتية".

ونشرت السلطات المحلية صوراً للمأساة تُظهر حائطاً من حجارة الطوب في هذا المستودع الذي تحوّل إلى مكان عبادة، وقد سقط بالكامل، وقال المتحدث "أدى الحادث إلى مصرع 13 شخصاً"، قضوا كلهم قبل وصول فرق الإسعاف، وأكد المتحدث باسم فرق الطوارىء روبرت ماكنزي، هذه الحصيلة. تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم في حال حرجة.