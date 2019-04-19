بالصور| إلهام شاهين وهالة صدقي في حفل كارول سماحة والعندليب

بدأ عدد من الفنانين في التوافد على حفل الفنانة كارول سماحة، المقام، الليلة، في مركز المنارة للمؤتمرات وبينهم إلهام شاهين، هالة صدقي، أمير شاهين، بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم.

ويظهر المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، بتقنية "الهولوجرام" في الحفل، حيث قالت كارول في لقاء إذاعي مع "انيرجي"، إن هذه ستمكن الجمهور من مشاهدة العندليب على المسرح كأنه "من لحم ودم"، مشيرة إلى أنها لا تحب التجارب التقليدية، وأن البعض اعتقد أنها ستغني مع عبدالحليم الديوهات التي غناها مع شادية "لا أنا اخترت أغاني صولو غناها لوحده، وسوف أشاركه غناءها على المسرح".