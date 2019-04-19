قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن غرفة عمليات الوزارة بدأت منذ مساء أمس في أستراليا ونيوزيلندا، وتواصلنا مع أبناء الجاليات في الخارج منذ أشهر وتحدثنا معهم عن التعديلات الدستورية وأهميتها من خلال مبادرة "اعرف شارك حتى لو في الخارج".

وأضافت مكرم، خلال تصريح لها نشرته نشرة أخبار الخامسة مساءً على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم التواصل مع باقي الجاليات الأوروبية والعربية ومنذ فترة قصيرة تم التواصل مع أبناء الجاليات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، موضحة أنه كان من المتوقع زيادة تعداد الإقبال بعد صلاة الجمعة، وأدى المصريون دورا وطنيا مشرفا أمام لجان التصويت منذ السابعة صباحا.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الكتلة التصويتية الكبرى كانت في المملكة العربية السعودية والكويت والأردن ويتابعها فريق العمل بالوزارة كما يرد على كل الاستفسارات، موضحة: "تلقينا 68 استفسارا من المصريين في الخارج تساءلوا فيها عن مقرات البعثات الدبلوماسية واستفسروا عن بطاقة الرقم القومي وإمكانية الإدلاء بأصواتهم حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية وتم الرد على كل الاستفسارات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات".

وتابعت: "لم تصلنا أي شكوى حتى الآن وأحيي البعثات الدبلوماسية على الجهد الذي تم لتسهيل عملية التصويت المصريين خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة وما وصل للوزارة منذ الصباح الباكر وحتى مساء أمس هي مجرد استفسارات وتمر العملية الانتخابية بسلام وبموضوعية شديدة ولكن إذا حدث أي مشلكة نتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات ونتصرف الشكوى".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، الجمعة، للمصريين في الخارج، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.