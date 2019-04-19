دعا الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان د. إسماعيل عثمان محمد الماحي، اليوم الجمعة، مكونات المجتمع السوداني إلى سرعة التوافق على حكومة الفترة الانتقالية، وشدد على أن التوافق هو ما يمكن أن يقود البلد إلى بر الأمان. وقال إن جماعة أنصار السنة المحمدية ظلت تدعو للتوافق من خلال منابرها في المركز والولايات، وشكر المجلس العسكري على صبره وحكمته في التعامل مع الأحداث، وحمد الله على أن الانتقال من سلطة إلى سلطة أخرى جرى بشيء من السلاسة، مشيراً إلى الأرواح التي راحت ضحية الأحداث، مترحماً عليها وداعياً بالشفاء للجرحى والمصابين.

وقال الماحي في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام بالسجانة، يجب على من يتولى مسؤولية الحكم أن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أو الحزبية، وأكد على أهمية توافر معايير القوة والكفاءة، بجانب الأمانة والنزاهة ونظافة اليد، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأكد الماحي على دور الشباب واستغلال طاقاتهم لبناء السودان، وشكرهم على ماقاموا به من دور عظيم، مشددا على ضرورة الانتباه إلى هوية السودان الإسلامية، مشيراً إلى أن الإسلام دخل السودان منذ عهد الصحابة صافياً نقياً لا يشوبه شرك أو بدعة.