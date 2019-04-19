تامر أمين عن خسارة الأهلي من بيراميدز: "خبطتين في الرأس توجع"

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة لمشجعي النادي الأهلي بعد خسارة فريق الكرة بالأمس، من نظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وقال أمين خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "أتمنى إن الجمهور يهدى، خاصة إنه مش واخد على الخسارة، وإنها التانية بعد الخسارة الإفريقية، خبطتين في الراس توجع لكن مش بتموت".

وأضاف: "الغضب لن يحقق أي نتيجة إيجابية، وأسجل إعجابي بمجلس إدارة النادي، التي تعاملت مع الأزمة بهدوء، وهي ميزة تمتعت بها مجالس إدارات الأهلي عبر تاريخها".

وبهذه الهزيمة خسر الأهلي الصدارة لصالح غريمه التقليدي الزمالك، الذي فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، بينما حل بيراميدز في المركز الثاني.

وكان الأهلي قد خرج من بطولة دوري إفريقيا بعد الخسارة المذلة من صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.