بعد الهدنة السياسية التي فرضها الحريق في كاتدرائية نوتردام، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإجابة على أسئلة الرأي العام الفرنسي، يوم الخميس المقبل، بشأن التذمّر الاجتماعي الذي يهزّ البلاد، فيما كشف الإعلام النقاب عن بعض تلك الأجوبة، وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة أنّ ماكرون سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل.

ووفق البيان، "سيتحدث رئيس الجمهورية في ختام النقاش الوطني الكبير" في إشارة إلى المشاورات واسعة النطاق التي انطلقت للرد على حراك "السترات الصفراء" الذي يواصل مظاهراته كل سبت منذ منتصف نوفمبرالماضي. وتستبدل هذه المواجهة الأولى مع الصحفيين خلال الولاية الرئاسية، موعدين إعلاميين كانا مقررين الإثنين والأربعاء الماضيين لإطلاق مرحلة جديدة ضمن ولايته ووضع حد لأزمة "السترات الصفراء" التي تعرقل العمل الحكومي.

ويعلّق مصدر برئاسة الجمهورية بأنّه "يمكن تحسين كل شيء وتطويره". ويضيف "بعض الإعلانات لن تتعدّل، مثل تلك الخاصة بالخفض الضريبي أو إعادة قياس معاشات تقاعدية بالنسبة لبقية الأمور، فلا شيء يمنع الاستكمال أو الإضافة"، وتواجه الحكومة، السبت اختباراً جديداً بعد خمسة أشهر على انطلاق الحراك الاجتماعي، وسيتم تعبئة أكثر من ستين ألف شرطي ودركي للتظاهرة الرقم 23 لـ"السترات الصفراء"، وسط خشية وقوع أعمال عنف وتخريب جديدة، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستانير.