طالب الإعلامي تامر أمين، مجلس إدارة النادي الأهلي بالإبقاء على مارتن لاسارتي، المدير الفني الأوروجوياني لفريق الكرة بالرغم من النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الفترة الأخيرة.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن النادي الأهلي لا يحاسب مدربيه بالقطعة لكنه ينتظر حتى نهاية الموسم.

وأضاف: "اللي بيحصل ذنب باتريس كارتيرون، وهو اللي لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من إنه بيلعب بتشكيل مكنش حد عارف يجمعه ونجم الفريق كان أحمد حمودي، ومكنش الأهلي تعاقد مع جيرالدو أو رمضان أو حسين الشحات، وكانت اللاعيبة رجليهم الاتنين شمال".

وخسر النادي الأهلي من بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العام، وبهذه الهزيمة خسر الأهلي الصدارة لصالح غريمه التقليدي الزمالك، الذي فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، بينما حل بيراميدز في المركز الثاني.

وكان الأهلي قد خرج من بطولة دوري إفريقيا بعد الخسارة المذلة من صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدف بمجموعتي مباراتي الذهاب والعودة.