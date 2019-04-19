أحيت أمانة حزب الحرية المصري في دمياط، ليلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بتسيير سيارات و"توك توك"، تحمل شعارات الحزب ولافتات "انزل شارك".

ونظمت أمانة الحزب مسيرة حاشدة، انطلقت في شوارع مركزي كفر سعد وكفر البطيخ.