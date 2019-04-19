أعلنت شركة نستلة للصناعات الغذائية، عبر موقعها الرسمي فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، ولمدة 8 أسابيع خلال الفترة من 1 يوليو حتى 29 أغسطس، بهدف إعطاء الفرصة للطلاب لتطوير أنفسهم من خلال العمل على مشاريع حقيقية، والاستفادة من المعرفة التحليلية والتجارية التي اكتسبوها في الجامعة.

ينفذ التدريب في عدد من المحافظات المختلفة وهي (الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- أسيوط- المنيا- القاهرة- الزقازيق- طنطا- المنصورة- الإسكندرية).

وتتمثل شروط التقدم في الآتي:

- الطلاب الحاليون الذين بلغوا آخر سنتين دراسيتين بالجامعة.

- امتلاك مهارات تكوين العلاقات الشخصية والاتصال.

ويمكن التسجيل في التدريب من هنــــــــــا، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 30 أبريل الجاري.