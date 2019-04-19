قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه دعا كل القوى السياسية، لحوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية داخل البرلمان، سواء حزبية أو شخصيات عامة أو مؤسسات مجتمع مدني.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أنه دعا الكيانات السياسية التي تقدمت بطلب إشهار أحزابها رغم كونها في طور التكوين، موضحًا أن حضور جلسات الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية كان كبيرًا للغاية.

وأوضح، أنه تمت دعوة شخصيات معارضة كثيرة، وبعد ما أبدوا الرأي لم يتوقعوا أن يدلوا برأيهم بهذا السقف ودون قيود تحت قبة البرلمان، وهذا يُحسب لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار والنقاش المجتمعي على التعديلات الدستورية غيرت قناعته هو شخصيًا وطورت الكثير من الأفكار.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.